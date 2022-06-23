Son dakika haberleri | ABD Yüksek Mahkemesi, New York'un silah taşımayı zorlaştıran düzenlemesini iptal etti Son dakika habere göre ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı. New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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