Son dakika haberleri... ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile sel felaketinden dolayı ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile sel felaketinden dolayı ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumu görüştü.

Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Blinken, iki ülkenin 75 yıllık diplomatik ilişkisi olduğunu belirterek ABD ile Pakistan'ın başta ekonomi olmak üzere birçok ortak çalışma alanının bulunduğunu kaydetti.

Ülkesinin, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gerekli insani yardımlarda bulunduğunu anlatan Blinken, selin meydana getirdiği yıkımın yanı sıra Pakistan'ın uzun vadede doğal afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasının da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Zerdari ise yaptığı açıklamada, yakın zamanda babasını kaybeden Blinken'e başsağlığında bulundu.

ABD ile Pakistan'ın 75 yıllık ikili ilişkide büyük güçler ve büyük ortaklar olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Zerdari, iki ülke arasına zaman zaman mesafelerin girdiğini ve ilişkilerin sınandığını ancak bu sınamaların üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi.

Pakistanlı Bakan, "Pakistan'da son derece yıkıcı sellere tanık olurken, iklim bağlamında, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, küresel çözümlere ihtiyaç duyan küresel bir sorun ve Başkanınız iklim cephesinde liderliğini gösterdi. Bu yüzden bu gündemde ortak olmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın Pakistan'daki selin yanı sıra küresel gıda güvenliği, bölgesel istikrar ve Afganistan konusunda iş birliği yapmayı ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin selden dolayı Pakistan'a 56,5 milyon dolarlık insani yardım yaptığı hatırlatılırken, Washington yönetiminin ayrıca bu ülkeye 10 milyon dolarlık ek gıda güvenliği yardımı yapacağı belirtildi.

Blinken, yarın da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşecek.