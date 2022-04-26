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Son dakika haber! ABD polisi, 1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - ABD polisi, 1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmandı ABD'nin Florida eyaletinde polis, 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 1 aylık bir bebeği kurtarabilmek için balkona tırmandı.

- ABD polisi, 1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmandı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde polis, 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 1 aylık bir bebeği kurtarabilmek için balkona tırmandı.

ABD'nin Florida eyaletinde polis ekibi, yangın ihbarı üzerine bir apartmana geldi. Apartmanın 3. katının alevlere teslim olduğunu gören polisler, evin balkonunda mahsur kalan anne ve bebeğini kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Polis ekibinden William Puzynski, zaman giderek daralırken 3. kattaki bebeğe ulaşmak için apartmanın balkonlarına tırmanmaya başladı. İkinci katın balkonuna çıkan polis memuru Puzynski, üst kattaki bebeği annesinden alarak alevlerden kurtardı. Kurtarma anları ise polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anne ise daha sonra merdivenle kurtarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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