Son dakika haberleri... ABD öncülüğündeki koalisyonun Deyrizor'daki üssünün yakınlarına roketli saldırı Güncel Haberler Son dakika haber: Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlandığı üssün yakınlarına roket saldırısı yapıldığı bildirildi. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlandığı üssün yakınlarına roket saldırısı yapıldığı bildirildi. ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor'daki Ömer petrol sahası içindeki "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğu belirtildi. Saldırının nereden yapıldığı hakkında bilgi verilmezken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, Yeşilköy'deki koalisyon güçlerinin 5 Ocak'ta İran destekli gruplarca hedef alındığı hatırlatıldı. Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor. Koalisyon güçleri dün de Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üs yakınlarına insansız hava araçlarıyla saldırı yapıldığını açıklamıştı. Güncel AA / Ethem Emre Özcan Tam Gemi Şok Denemeleri Deyrizor Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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