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Son dakika haberleri | ABD ön seçimlerinde yapılan ilk kürtaj referandumunu kürtaj yanlıları kazandı

Son dakika haberleri | ABD ön seçimlerinde yapılan ilk kürtaj referandumunu kürtaj yanlıları kazandı

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de dün yapılan ön seçimlerde, ülke gündeminde öne çıkan konulardan biri olan Kansas'taki kürtaj hakkı referandumunu kürtaj taraftarları kazandı.

NEW ABD'de dün yapılan ön seçimlerde, ülke gündeminde öne çıkan konulardan biri olan Kansas'taki kürtaj hakkı referandumunu kürtaj taraftarları kazandı.

Kansaslılar, yüzde 90'ı açılan sandıklara göre kürtaj hakkının korunmasını sonlandıran eyalet anayasasında yapılmak istenen değişikliğe yüzde 60 oranında "hayır" oyu verdi.

Kansas'taki referandum, ABD Yüksek Mahkemesinin haziranda kürtaj hakkını anayasada korumaya alan Roe-Wade kararını bozmasından bu yana halk nezdindeki ilk oylama olması nedeniyle önem taşıyor.

Genel olarak Cumhuriyetçi parti eğilimi bulunan eyalette, kürtaj hakkının korunması yönünde çıkan karar, halkın Yüksek Mahkemeye gösterdiği tepki olarak değerlendiriliyor.

Haziranda kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 9 yargıçtan 6'sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde, zaman zaman protesto gösterileri düzenlenmişti.

AA / Islam Doğru - Güncel

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