Son dakika haberleri: ABD'nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü Son dakika haberler... ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Indianapolis'teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi öldü ve birçok kişi yaralandı. Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor. AA / Kasım İleri - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Indiana Güncel Haberler Son Dakika

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