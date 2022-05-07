Son dakika haberleri! ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, Mali'de hükümet binaları ya da yabancıların sık gittiği yerlerde terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, başkent Bamako'daki hükümet binaları, otel, restoran, havalimanı veya büyükelçilikler gibi yabancıların sık uğradığı yerlerde terör saldırısı düzenlenebileceği belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken Büyükelçilik çalışanları için 23.00'ten 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı kaydedildi.

ABD Bamako Büyükelçiliği, 29 Nisan'da da benzer bir uyarıda bulunmuş ve vatandaşlara "Batılıların sık gittiği yerlerden uzak durmaları" tavsiye edilmişti.

Bamako'daki Raddisson Blu Otel'de 20 Kasım 2015'te, Mağrip El Kaidesi (Aqmi) bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen terör saldırısında 27 yabancı hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2012'den bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.