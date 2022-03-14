Son dakika haberleri! ABD'li ve Çinli üst düzey yetkililer Roma'da Ukrayna savaşını ele aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, İtalya'nın başkenti Roma'da yaptıkları görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşını "kapsamlı bir şekilde" ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın Roma'da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Söz konusu görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 15 Kasım 2021'de gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin devamı niteliğinde olduğuna işaret edildi.

Sullivan ve Yang'ın, ABD-Çin ilişkisindeki konuların yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşını da geniş şekilde ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması konusunda iki yetkilinin mutabık kaldığı belirtildi.

İki yetkili, daha önce Alaska ve Zürih'te bir araya gelmişti

Sullivan ve Yang, 10 Mart 2021'de ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim 2021'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde Financial Times gazetesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın Çin'den askeri yardım talebi bulunduğu haberinin çıkmasına Çin tepki göstererek, ABD'yi "dezenformasyon yapmakla" suçlamıştı.