Son dakika haberleri: ABD'de öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçiren adam öldü - Haberler

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Son dakika haberleri: ABD'de öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçiren adam öldü

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Son dakika haberleri: ABD'de öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçiren adam öldü

Son dakika haberleri... ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 60 yaşındaki adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçirerek öldü.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 60 yaşındaki adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçirerek öldü.

Eyalete bağlı Trenton bölgesinde Joseph Anthony McKinnon'un cansız bedenini bulan komşuları, olayı polise bildirdi.

Edgefield İlçe Şerif Ofisi, cesedin bulunduğu alanda yaptığı incelemede, McKinnon'un arkadaşı Patricia Ruth Dent'in (65) çöp poşetine sarılı cesedine ulaştı.

Otopside Dent'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Komşuların polise verdiği ifadelerde, ölmeden önce McKinnon'un kendi bahçesinde kazı yaptığı kaydedildi.

McKinnon'un ise kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, McKinnon'un??????? Dent'i gömmesinin hemen ardından öldüğünü tahmin ediyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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