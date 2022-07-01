Son dakika haberleri! 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (2) Son dakika habere göre 215 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Tümör' operasyonunda, 215 şüpheli yakalanarak gözaltına alında. 215 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Kom Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Tümör' operasyonunda, 215 şüpheli yakalanarak gözaltına alında. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 tabanca, 50 tüfek, 2 bin 633 fişek, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Firari 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel KOM Daire Başkanlığı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.