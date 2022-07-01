Son dakika haberleri! 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre 215 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Tümör' operasyonunda, 215 şüpheli yakalanarak gözaltına alında.
215 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kom Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Tümör' operasyonunda, 215 şüpheli yakalanarak gözaltına alında. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 tabanca, 50 tüfek, 2 bin 633 fişek, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Firari 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel