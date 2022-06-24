Son dakika haberleri: 70 yaşındaki kadını dolandıran yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Zanlının sokakta yürümesi güvenlik kamerası görüntüsü

Zanlının döviz bürosuna girip para bozdurması güvenlik kamerası görüntüsü

Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi ve adliyeye çıkartılması

Denizli'de 70 yaşındaki kadını dolandıran yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Zanlının, olay sonrası döviz bürosu ve eğlence merkezine gittiği anları kamera kaydetti

DENİZLİ - Denizli'de kendisini savcı olarak tanıtıp 70 yaşındaki kadını dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan Azerbaycan uyruklu kadın tutuklandı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan P.Ç'yi telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan bir şüpheli, evindeki para ve ziynet eşyalarının suça karışmış olabileceğini ve incelendikten sonra teslim edileceğini söyledi.

Kadın, gece evine gelen şüpheliye yaklaşık 30 bin lira değerindeki para ve altınlarını verdi.

Durumu yakınlarına anlattıktan sonra dolandırıldığını anlayan P.Ç. şikayetçi oldu.

Mağdur P.Ç'nin, şüphelinin eşkalini tarif ederek bir dişinin altın olduğunu belirtmesi sonrası İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden Azerbaycan uyruklu L.N'yi (22) tespit etti.

Olaydan yaklaşık 10 saat sonra kaldığı apartta gözaltına alınan L.N'nin kadından para ve altınları aldıktan sonra döviz bürosuna, ardından bir eğlence merkezine gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan şüpheli kadının sosyal medya hesabında da eğlence merkezinde çektiği görüntüleri yayınladığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.N, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Güncel