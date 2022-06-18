67 milyonluk dolandırıcılık; 14 tutuklama - Haberler

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67 milyonluk dolandırıcılık; 14 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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67 milyonluk dolandırıcılık; 14 tutuklama

TELEFONLA dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TELEFONLA dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheliye ise adli kontrol şartı getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin savcılıkta sorgularının ardından 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından mahkeme 14 şüpheliyi tutuklarken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

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