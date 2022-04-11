Son dakika haberleri! 55 YILDIR ZAMANIN DURMAMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da yaşayan evli 3 çocuk, 8 torun sahibi 74 yaşındaki Sebahattin Tanoğlu, 55 yıldır 20 metrekarelik saat tamiri yaptığı dükkanında çalışıyor. Tanoğlu, "Meslek hayatımda zamanı durdurmadım ama zaman bizi yedi gitti" dedi. Yetiştirdiği çıraklardan birinin vali, biri karayolları müdürü, birinin ziraat müdürü olduğunu söyledi.

Kentteki bir saat tamircisinin yanında çırak olarak başladığı mesleğini, 1967'de kendine ait 20 metrekarelik dükkanda devam ettiren Sebahattin Tanoğlu mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Bugünlerde tamir yerine pil takıp, çıkardığını belirten Tanoğlu, "Eski meslek öldü gitti. Şimdi yetişen eleman da yok. 55 yıldır saat tamirinde kullandığı merceği gözümden, tornavidayı elinden düşürmedim. Bir saati tamir edip çalıştırdığım zaman çok mutlu oluyorum. Bir saati 'Para alacağım, para kazanacağım' diye yapmadım. O çalıştığı, bende çalıştırdığım zaman mutu oluyordum" diye konuştu.

Erzincan'da, 1965'de bu mesleğe başladığını 1968'de askere gittiğini ve askerden geldikten sonra kendi işyerini açtığını ifade eden Tanoğlu şunları söyledi: "O gün bu gündür 20 metrekare dükkanda uğraşıp duruyorum. Bıkmadan, usanmadan; para kazandık, kazanmadık. Bir saati şimdi sadece para alacağım, para kazanacağım diye yapmadım. O çalıştığı zaman, bende çalıştırıp işimi yaptığım zaman mutlu oluyordum. Ama hakkımızı da alıyorduk. O zamanlar saatlerin hepsi kurmalıydı. Şimdi hep elektroniğe dönüştü. Tek yaptığımız pil tak, pil çıkart. Başka bir şey yok. 1990'dan sonra elektronik çoğaldı. Kurnalılara artık rağbet azaldı. Binde bir defa ya gelir ya gelmez. Şimdi o kurmalı saati yapan ustada doğru dürüst yok. Ustalarımız öldü gitti. Biz de zaten yolun sonundayız. Zaman durmaz gerçekten o gün bugün böyle saatler çalışıyor. Ömür geçiyor. Bir dönüp baktım ki gün bugün, saat bu saat ben gelmişim 74 yaşıma. 74 yaş az bir şey değil. Yıllar yılı burada çalıştık, çabaladık ama zamanı durduramadık. Zaman bizi yedi gitti. Bu yaşa geldik. Yapacak bir şey de yok."

Sebahattin Tanoğlu, yıllardır çırak bulamadıklarını, o dönemlerde yetiştirdiği çıraklardan birinin Vali, biri karayolları müdürü, birinin ziraat müdürü ve birinin de şoför olduğunu belirtti.