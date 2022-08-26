5 turistin öldüğü kaza öncesi safari cipinde son görüntüler ortaya çıktı (2) Güncel Haberler CİPİN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda safari cipinin devrilmesi sonucu Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) yaşamını yitirdiği; CİPİN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda safari cipinin devrilmesi sonucu Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) yaşamını yitirdiği; Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed'in (30) ise yaralandığı kazadaki diğer yaralının da adı belirlendi. Cipteki diğer kişinin Mustapha Tharmer (28) olduğu tespit edilirken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cipin şoförü Murtaza Arslan tutuklandı; tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile cipe çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kudret Temizkalay ise serbest bırakıldı. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Marmaris Muğla Güncel Haberler

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