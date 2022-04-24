48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:

48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü Mersin'de görevli polis memuru 48 yaşındaki 2 çocuk babası Ekrem Saz, yakalandığı kansere yenik düştü.

48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

MERSİN - Mersin'de görevli polis memuru 48 yaşındaki 2 çocuk babası Ekrem Saz, yakalandığı kansere yenik düştü. Saz, için görev yaptığı ilçe de tören düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kızkalesi Polis Merkezi'nde görevli evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Ekrem Saz, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle 1 yıldır tedavi gören Saz, dün Silifke Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saz için bugün görev yaptığı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Merhum polis memuru Saz için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hasan Küçük tarafından dua edildi.

Saz'ın naaşı törene katılanların gözyaşları arsında memleketi Silifke ilçesine defnedilmek üzere cenaze aracıyla yolcu edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title