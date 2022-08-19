Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı

Son dakika haberleri | 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberler: BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/ Ypg'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke'den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title