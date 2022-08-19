Son dakika haberleri | 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/ Ypg'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke'den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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