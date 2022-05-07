Son dakika haberleri | 22 gündür kayıptı; ölü bulundu (2)

DÖRTDİVAN, BOLU (DHA) - CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin, 15 Nisan'da kaybolan İsmail Demir olduğu belirlendi. Demir'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Murat KÜÇÜK/ BOLU,