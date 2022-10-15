Son dakika haberleri! '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal edildi

Karabük'te düzenlenecek "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Yaralananlara acil şifalar dileyen Altınöz, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün gerçekleştirilecek '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' Karabük programımız bir ileri tarihe ertelenmek üzere iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ve bazı MKYK üyeleri ile milletvekilleri, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Karabük'e gelerek toplantı, ziyaret ve açılış yapacak, Safran hasadına katılacaktı.