Son dakika haberleri! 2022 Avrupa Ödülü İzmir'e Verildi... Selin Sayek Böke: "Hepimizin Demokrasiyi Soluduğu Geleceği Birlikte Yaşayacağız"

Son dakika haberi... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün takdim töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Hepimizin demokrasiyi soluduğu, hepimizin adalete susadığımız bugünlerde adaleti yakaladığı, hepimizin güçlü sosyal devleti yanında hissettiği sürdürülebilir bir kalkınma ile hep birlikte zenginleştiğimiz bir geleceği işte bugünkü verimli topraklarda birlikte yaşatacağız” dedi.

ABDULLAH ÇELEBİ

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir'e verilen 2022 Avrupa Ödülü'nün takdim töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Hepimizin demokrasiyi soluduğu, hepimizin adalete susadığımız bugünlerde adaleti yakaladığı, hepimizin güçlü sosyal devleti yanında hissettiği sürdürülebilir bir kalkınma ile hep birlikte zenginleştiğimiz bir geleceği işte bugünkü verimli topraklarda birlikte yaşatacağız" dedi.

Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa ideallerinin yaygınlaştırılmasını sağlama hedefiyle verilen 2022 Avrupa Ödülü'ne yayık görülen İzmir'e ödülü, Konak'taki tarihi Agora Antik Kenti'ne takdim edildi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP MYK üyeleri; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

CHP Genel Sekreteri Böke, törende yaptığı konuşmada, "Bugün bir yandan hep birlikte paylaştığımız bir gururu yaşıyoruz. Bir yandan da yüzyıllık bir mirası ikinci yüzyıla taşıyorken, değerlerini kutlayabileceğimiz bir gecede buluşmanın büyük heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Türkiye'nin önüne çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve aşmak hedefi koyduğunu belirten Böke, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yol alırken bugünlerde bu hedef bize ışık olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, insan haklarının savunucusu olan ve bu değerleri yüceltmek için kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisi. 1949 yılında tam 73 yıl önce demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları diyen bir anlayış ile kurulmuş olan bir kurumun kurucu bir parçasıyız bizler.

73 yıl boyunca konseyin etkin bir üyesi olmuş olan Türkiye için Avrupa'nın bu değerleri vazgeçilmezdir. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları diyen bir geleceği inşa edeceğimizi bu ödülden daha büyük hiçbir şey söyleyemez" diye konuştu.

Böke, Avrupa'nın değer bütünü olduğunu dile getirerek, "O değer bütünü içinde katılımcı demokrasi, kadın ve erkek eşitliği, adalet, hukukun üstünlüğü, doğa ile barışık yaşayan sürdürülebilir kalkınma perspektifi, güçlü sosyal devleti yanı başında hissettirecek kadar sessiz ama her an orada olan kamucu anlayış, çevre hakkı vardır. AKPM de işte bu değerleri yaşata ve geleceği olan şehirlere olan bu ödülü veriyor" dedi.

İzmir'in taşıdığı değerler ile ödülü aldığını aktaran Böke, "Gerçekten de tarihi dokusu, farklılıklarla barış içinde yaşama kültürüyle, toplumsal barışı ve hoşgörüsü ile toplumsal yıldız konumunda İzmir ve bu yıldıza her zamankinden çok ihtiyacımız var" diye vurguladı.

Böke, İzmir'in yaşattığı değerler ve yurttaşlara sunduklarından bahsederek, "Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu değerlerle buluşmaya devam edecek. Hepimizin demokrasiyi soluğuydu, hepimizin adalete susadığımız bugünlerde adaleti yakaladığı, hepimizin güçlü sosyal devleti yanında hissettiği sürdürülebilir bir kalkınma ile hep birlikte zenginleştiğimiz bir geleceği işte bugünkü verimli topraklarda birlikte yaşatacağız" dedi.