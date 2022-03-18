Son dakika haberleri | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Hacer Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Büyük Cami'nde sabah namazında şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Dönerçeşme Meydanı'ndaki bir iş merkezinde Ünye Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce hazırlanan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Protokol üyeleri, Ünyeli Şehit Nurettin Şahin ve Şehit Yaşar Güney'in mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kabirlerde şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Ordu, Ünye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title