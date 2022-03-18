Son dakika haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Batman Üniversitesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda, şehitler anısına oratoryum gösterisi gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, Çanakkale Savaşı'nın son yüzyılın en büyük savaşlarından birisi olduğunu söyledi.

Cebe, şöyle konuştu:

"Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme, kaderini tayin etme savaşıdır. Çanakkale müdafaası yapıldı ve kazanıldı. Hiç şüphesiz bu zaferin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Atalarımız üzerlerine düşeni yerine getirdi. Bizler Çanakkale'de canını gözünü kırpmadan veren şanlı ecdadımızın ne için şehit olduğunu her zaman hatırlamalı ve gelecek nesillere bunu her fırsatta aktarmalıyız."