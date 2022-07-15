Son dakika haber | Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz'da şehitliklere ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklere karanfil bırakıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve diğer yetkililerle 15 Temmuz'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile polis Yunus Okur ve Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin kabrini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden Elban ve beraberindekiler, dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Elban, gazetecilere, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin haince bir kalkışma yaşadığını söyledi.

Ülke ve devlet olarak dışarıdan yapılan saldırılara alışkın olduklarını belirten Elban, şöyle konuştu:

"İlk kez kendi içimizde bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Millet olarak güçlü Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bertaraf ettik. Birçok kahraman millet evladının fedakarlığı sayesinde bu bela defedildi. Maalesef 251 şehidimiz var. Bunlardan ikisi de burada ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Bugün 15 Temmuz programına buradaki şehitlerimizi ziyaret ederek başladık. Asri ve Buruk mezarlıklarımızda da bu şehitlerimizin kardeşleri diğer şehitlerimizi de ziyaret ediyoruz. Onlara kıyamete kadar minnettarız. Tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah bu millet bir daha 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşamaz."

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç da devleti sevdiklerini aktararak "Sayın Cumhurbaşkanı emir verdiğinde bu canlar yine feda olsun. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Mersin

Mersin'de şehit yakınları, merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştükten sonra mezarlara karanfil bıraktı.

Pehlivan, gazetecilere, FETÖ'nün 6 yıl önce Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastetmek amacıyla darbe girişimine kalkıştığını anımsattı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir mücadele sergilediğini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Milletimiz bir ve beraber oldu. Bağımsızlığına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Söz konusu vatan, millet, devlet, ezan ve bayrak olduğunda tek bilek, tek yürek olacağını bütün dünyaya gösterdi. Bu sayede çok şükür darbeciler kaybetti. Milletimiz, devletimiz kazandı. Çok şükür bugün buralardayız. İnşallah bundan sonra da bunlara asla fırsat verilmeyecektir."

Hatay ve Osmaniye

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler, Antakya Şehitliğini ziyaret etti. Doğan, şehitliklere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından dua edildi.

Osmaniye'de de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile askeri ve mülki erkan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua okudu. Duanın ardından Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.