Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 yıl hapisle cezalandırılan ve tutuklanmasına karar verilen sanık Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya katılan sanık Ekmekçi'nin, hakkındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı açıklandığı sırada salonda olmadığı belirlendi.

Mahkeme, sanık hakkında yakalama emri düzenlemesine karar vererek, sanığın İstanbul'da ve mesai saatleri içerisinde yakalanması durumunda mahkemede hazır edilmesini, İstanbul dışında yakalanması durumunda da mahkemeyle irtibata geçilmesini istedi.

Mahkemenin kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayı dün karara bağlamıştı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, toplam ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak sanığın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmedilmişti.

"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan beraat eden Kavala'nın bu suçtan tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar vermişti.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar vermişti.

Karar gereği 6 sanık, duruşma salonundan polis eşliğinde çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.