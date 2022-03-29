Son dakika haberleri | 14 yaşındaki çocuğun istismarı davasında istinaf, tek cezayı az buldu

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, o dönem 14 yaşındaki Y.S.A.'dan erkek bebeği dünyaya gelen ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl hapse çarptırılan Selçuk Çatalcam'ın (36) cezası, istinafta bozuldu. Mahkeme, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğini belirterek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (40) ve babası Doğan A.'nın (43) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının Ağustos ayında intihara kalkıştı. Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede, 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.