100'DE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 100 Karayolu'nda sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği otomobil, sağında ilerleyen motosiklete çarptı. 100 Karayolu'nda sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği otomobil, sağında ilerleyen motosiklete çarptı. Motosikletiyle savrularak bariyere çarpan Osman Çetinbaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında D - 100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Tolga T. (32)'nin bir anda şerit değiştirdiği 34 CHG 503 plakalı otomobil, sağında ilerleyen Osman Çetinbaş'nin kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle birlikte savrulan Osman Çetinbaş bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Çetinbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Tolga T. gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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