Son dakika haberleri | 1,5 METRELİK BOZ CAMGÖZ KÖPEK BALIĞI ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 1,5 metrelik boz camgöz türü köpek balığı ölüsü kıyıya vurdu.

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde kano ile denize açılan vatandaşlar, su üzerinde 1,5 metre uzunluğunda köpek balığı ölüsü görünce, ipe bağlayarak karaya çıkardı. Yapılan incelemede balığın derinlerde yaşayan boz camgöz türü köpek balığı olduğu belirlendi. Balığın denizlerin çöpçüsü olarak bilindiği ve zararsız olduğu belirtildi. Ayrıca derinde yaşadığı ve gece yükseldiği, avcılığının ise yasak olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel