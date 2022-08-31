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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

150 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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