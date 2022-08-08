Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat üzerine Devrek'te bir araca ve şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda 115 extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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