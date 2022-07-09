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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

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