Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "ateşli silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

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