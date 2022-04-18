Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Mehmet E'nin kullandığı 67 AC 427 plakalı otomobil ana yola çıkış yapan Savaş B'nin kullandığı 67 TD 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ana yolda takla atarak duran ve araç içerisinden çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılan sürücü Mehmet E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 30 dakika kontrollü olarak sağlandı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title