Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Mehmet E'nin kullandığı 67 AC 427 plakalı otomobil ana yola çıkış yapan Savaş B'nin kullandığı 67 TD 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ana yolda takla atarak duran ve araç içerisinden çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılan sürücü Mehmet E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 30 dakika kontrollü olarak sağlandı.