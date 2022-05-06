Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkisinde meydana geldi. Tahsin Topçu (25) yönetimindeki 67 ABC 346 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şenol Özdemir'in kullandığı 67 ACJ 817 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu ile arkasında bulunan Oktay Bektaş (29) ve otomobil sürücüsünün eşi Rukiye Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şenol Özdemir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Şenol Özdemir, Otomobil, Ereğli, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title