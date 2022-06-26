Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tren yoluna devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tren yoluna devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Saltukova beldesi Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi'nde tren yoluna devrildi.

Kazada Satılmış K. ve Ali A. hayatını kaybetti.

Yaralılar Arif A. ve Osman K. ise ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Saltukova Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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