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Son dakika haberi... Zonguldak'ta evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Akşeyh köyünde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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