Son dakika haberi | Zonguldak'ta eşine mesaj attığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayan zanlı aranıyor - Haberler

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Son dakika haberi | Zonguldak'ta eşine mesaj attığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayan zanlı aranıyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta eşine mesaj attığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayan zanlı aranıyor

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde eşine mesaj attığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayıp cep telefonunu aldıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

KİLİMLİ, ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde eşine mesaj attığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayıp cep telefonunu aldıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelik Beldesi Merkez Mahallesi'nde A.B. (49), eşine mesaj attığı iddiasıyla beyaz eşya dükkanı işleten M.G'nin (30) yanına giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. yanındaki tabancayla M.G'ye bir el ateş etti. M.G'nin cep telefonunu da alan zanlı daha sonra kaçtı.

Sağ çene bölgesinden yaralanan ve ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Gelik Beldesi, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Haberler

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