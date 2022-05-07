Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
N.Ç'nin (45) kullandığı 54 E 9927 plakalı kamyonet, Ereğli- Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan N.Ç'nin öldüğünü belirlendi.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel