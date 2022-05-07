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Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

N.Ç'nin (45) kullandığı 54 E 9927 plakalı kamyonet, Ereğli- Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan N.Ç'nin öldüğünü belirlendi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Haberler

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