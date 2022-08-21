Zonguldak haber! Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü Güncel Haberler Zonguldak habere göre Yanan evin bulunduğu sokak Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası soğutma çalışmaları İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü ZONGULDAK - Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki... Yanan evin bulunduğu sokak Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası soğutma çalışmaları İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü ZONGULDAK - Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Ömer Güngör'ü baygın halde buldu. Yoğun duman nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ü cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak İtfaiye Güncel Haberler

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