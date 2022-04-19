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Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber... Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İçerisinde eşyaların bulunduğu çatı katının depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, vatandaşların bölgeden uzaklaşması için uyarılarda bulundu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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