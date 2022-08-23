Zonguldak gündem haberi: ZONGULDAK - Apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Gelen Zonguldak haberlerine göre Zonguldak'ta bir apartmanın önünde bulunan çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zonguldak'ta bir apartmanın önünde bulunan çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güney Mahallesi'nde apartman yöneticisi Nurettin Yolcu, çevre düzenlemesi nedeniyle binanın önünde bulunan bir saksının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yolcu, gece saatlerinde yoldan geçen bir kişinin saksıyı alarak uzaklaştığını gördü. Yolcu, gazetecilere, yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi. Olayla ilgili şikayetçi olmadığını, sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu dile getiren Yolcu, "İnşallah çiçeğe iyi bakıyordur. Çok önemli değil, bana söyleseydi ben de verirdim." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak gündem haberi: ZONGULDAK - Apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.