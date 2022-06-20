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Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri: ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Dümen' operasyonu kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Emekliler adına kredi çeken, kredi kartı çıkararak harcama yapan, kredilerden komisyon alan ve müşteri temin eden 15 şüpheli; Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 POS cihazı, çok sayıda banka, kredi kartı ve senet belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 10 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ü.K., adli kontrolle salıverildi, A.U., A.B., Ş.A. ve Z.B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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