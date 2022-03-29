Son dakika haberi: Zimbabve'de ara seçimlerde muhalefet partisi çoğunluğu kazandı

Zimbabve'de, 26 Mart'ta gerçekleştirilen parlamento ve yerel yönetim seçimlerinin sonuçlarına göre, muhalefet partisi Değişim için Vatandaşlar Koalisyonu (CCC), çoğunluğu kazanan taraf oldu.

Devlet televizyonu ZBC-TV'den açıklanan sonuçlara göre, Zimbabve Devlet Başkanlığını Emmerson Mnangagwa'ya 2018 seçimlerinde az farkla kaybeden Nelson Chamisa'nın liderliğindeki CCC, ara seçimlerdeki 28 milletvekili sandalyesinden 19'unu kazandı.

Chamisa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisine oy veren vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, sonuçların büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Bu sonuçlar, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephe (ZANU-PF) için kritik önem arz ediyor.

ZANU-PF Bilgi ve Tanıtım Sekreteri Büyükelçi Christopher Mutsvangwa, basına yaptığı açıklamada, sonuçların parti için bir uyarı niteliğinde olduğuna işaret ederek, "Bu ara seçimler, kentsel seçmen üstünlüğü günlerimizin sona erdiği konusunda bir uyarıydı." dedi.

Chamisa, lideri olduğu Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) isim hakkı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ocak ayında partisinin ismini "Değişim için Vatandaşlar Koalisyonu" olarak değiştirmişti.