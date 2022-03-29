Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır 5 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı

AA / Güncel

Zeytinburnu, Polis, Güncel, Haberler

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