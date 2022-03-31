Son dakika haberi: ZEYTİNBURNU'NDA İKİ AİLE ARASINDA YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

ZEYTİNBURNU'NDA yaşanan silahlı kavgayla ilgili soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında yaşandığı öğrenilen çatışmada, 1'i ağır 9 kişi yaralanmıştı. Şüphelilerden Ramazan S., kayınpederinin kendisini öldürmek için Batman'dan geldiğini iddia etti.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta, 29 Mart salı günü, 20 kişinin karıştığı bir silahlı kavgada yaşanmıştı. Boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S.'nin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 9 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde silah, fişek, 3 bıçak, 2 sopa ele geçirilmişti.

SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİK

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ramazan S., eşiyle arasında anlaşmazlıklar olduğunu, kayınpederi Hüseyin B.'nin kendisini arayarak 'Erkeksen gel, Batman'dan geldik, seni öldüreceğiz' dediğini söyledi. Polisi aradığını söyleyen Ramazan S., ifadesinde şunları anlattı Mithatpaşa'ya gelmemi istediler. Ben de kardeşlerim İsmail S. ve Abdulkadir S. ile birlikte buluşma yerine gittim. Gider gitmez Azad ve Veysel bana saldırdı. Ben de elimdeki sopayla karşılık verdim. Arabaya doğru gidince, peşlerinden gittim. Bu sırada İsmail S., Abdulkadir S., Hasan S. ve Muhammed Nesim S. yanıma geldi. Bunu gören ve araba bulunan Hüseyin B. silah çekerek babama ateş etti. Yakup B.'de de silah vardı. Ayrıca Azad'da araçtan silah almıştı. Bu şahıslar da babama ateş etti. Hüseyin B.'nin elindeki silahı düşürerek, ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silahın ateş alıp almadığını hatırlamıyorum. Bu sırada kardeşim İsmail elimdeki silahı alarak polise teslim etti. Bu olaylar olurken başka bir araçta olan Muhammed ve Veysel B.'de silahlı olarak araçtan indi ve kardeşim Muhammed Nesim'e ateş ettiler. Kardeşimi yaralayan Muhammed B.'dir. Bizde silah yoktu. Olaylar olurken bizimkiler de sopalarla karşı tarafa vurmaktaydı.

KONUŞMAYA ÇAĞIRDIK, SOPAYLA GELDİ

Evin S.'nin kardeşi olan Azad B., olay günü babasının kendisini arayarak Ramazan S.'nin kız kardeşine küfür ettiğini söylediğini, konuşmak için kendisini aradığını anlattı. Ramazan S. ile görüşmeye giderken arabasına tedbir amacıyla sopa koyduğunu ileri süren Azad B., Ramazan'ın kalabalık şekilde, ellerinde sopalarla geldiğini gördüm. Ellerindeki sopaları görünce, biz çıkardık. Ramazan yanıma gelir gelmez yakamdan tuttu. Ben de sopayla vurdum. Aldığım darbelerin etkisiyle kendimden geçmişim. Babamla amcam Yakup Çay ocağında oturuyorlardı. Olayı görünce onlar da sopalarla müdahale etti. Kendime geldiğimde Hasan S.?nin silah çektiğini gördüm. Kardeşim Veysel'i kasık bölgesinden vurdu. Yakup Amcamı da vurdular ama, kimin vurduğunu görmedim. Bizde silah yoktu dedi.

Evin S.'nin babası olan Hüseyin B. ifadesinde, olay günü Ramazan S'yi konuşmak için aradığını ancak, telefonuna çıkmadığını ifade ederek, Sonrasında oğlum Azad, Ramazan'ı aramış, buluşmak için randevulaşmışlar. Olay yerine gittiğimizde ben, Yakup ve Muhammed kahvede oturduk. Karşı taraftan Azad ve Veysel'e saldırdılar. Ben karşılarına çıktım, bana da saldırdılar. Sonra ben bayıldım, düştüm. Sonrasında neler olduğunu hatırlamıyorum diye konuştu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılığın talebi üzerine 7 müşteki şüpheli; Ramazan S., İsmail S., Abdulkadir S., Azad B., Hüseyin B., Muhammed B. ve Veysel B. 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.