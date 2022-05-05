Son dakika haberi | Zambiya, Rusya'yı Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çağırdı

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Rusya'ya Ukrayna'da başlattığı savaşı sonlandırma çağrısı yaptı.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'nın lideri, Rusya'nın Lusaka Büyükelçisi Azim Yarakhmedov'un güven mektubunu kabul ettiği sırada açıklamalarda bulundu.

Hichilema, daha önce "gereksiz" olarak nitelendirdiği Rusya- Ukrayna Savaşı'nın küresel ekonomide yol açtığı zorluklara işaret ederek, uluslararası toplumdan soruna barışçıl özüm bulmasını istedi.

Rusya'yı savaşı durdurmaya çağıran Hichilema, "Tüm ülkeleri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için birlikte çalışmaya davet etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Savaş yüzünden yükselen gaz fiyatlarından olumsuz etkilenen Zambiya'da ekonomik koşullar her geçen gün kötüleşiyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu ülkede Ağustos 2021'de yapılan seçimler sonrası iş başına gelen Hichilema, ağır borç yükü altındaki ülke ekonomisini toparlama sözü vermişti.