Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da, Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını taşla kırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Hatay'da, Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını taşla kırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binası önünde 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada şüphelilerden alkollü olduğu belirlenen B.A. (26) taşla teşkilat binasının camını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı. AA / Burak Milli - Güncel Zafer Partisi İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.