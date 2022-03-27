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Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü

Bir son dakika haberine göre - Tekirdağ'da yüzlerce aday, askeri öğrenci olmak için sınavda ter döktü.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Tekirdağ'da yüzlerce aday, askeri öğrenci olmak için sınavda ter döktü.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı. Tekirdağ'da yüzlerce adayın katıldığı sınavda, sınav merkezi olarak belirlenen Süleymanpaşa ilçesinde adaylar ter döktü. Saat 10.15'te başlayıp 13.00'da sona eren sınavda, adaylar Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yanıtladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmazken, aileler dışarıda sınava girecek adaylar için dua ve Kur'an-ı Kerim okudu. Görevliler adaylara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

MSÜ sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

(Tunay Özdemir/İHA)

Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü

Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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