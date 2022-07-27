Son dakika haberi! Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü - Haberler

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Son dakika haberi! Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü

Son dakika haberi! Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü

Son dakika haber: Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti.

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Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, bölgenin sık orman örtüsü ile kaplı olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.

Dadia'da yangında zarar gören bölgenin yaklaşık 25 bin dönüm olduğu tahmin ediliyor.

"Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan Sofulu Meriç Güncel Haberler Son Dakika

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