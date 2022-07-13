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Son dakika haberi... Yunanistan'da bir basın kuruluşunda patlama sonucu yangın çıktı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Son dakika haberi... Yunanistan'da bir basın kuruluşunda patlama sonucu yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan'da "Real News" gazetesi ve "Real FM" radyosunun bulunduğu binada meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu yangın çıktı.

Yunanistan'da "Real News" gazetesi ve "Real FM" radyosunun bulunduğu binada meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu yangın çıktı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, iki saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

Yangın sırasında 3'üncü katta bulunan bir çalışan, itfaiye tarafından binadan çıkarıldıktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yangın alanında üç küçük kamp tüpüne ait parçacıklar bulunurken "Real News" yayıncısı Nikos Chatzinikolaou, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Real FM'i yaktılar. Bizi yakıyorlar, Üç patlama ve şimdi yanıyoruz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Chatzinikolaou'yu telefonla arayarak destek mesajı verdi. Faillerin yakalanması için gereken her şeyin yapılacağını belirten Miçotakis, "Basının sesini sindirmeye yönelik her girişim boşluğa düşüyor. Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz." diye konuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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