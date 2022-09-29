Son dakika haberi: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri terör örgütü PKK şüphelisi ile 2 kişi tutuklandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan biri terör örgütü PKK şüphelisi ile 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli, Demirtaş Mahallesi'nde durduruldu. Kimlik sorgusunda şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, şüpheli R.T'nin ise resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler Son Dakika

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