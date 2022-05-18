Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler

Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haber: Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.Y'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel